Просветительский центр и гостиница откроются на Валааме в сентябре

Обновленную "Зимнюю гостиницу" и духовно-просветительский центр откроют на Валааме в сентябре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на игумена Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископа Троицкого Панкратия.
Зимняя гостиница была отремонтирована на средства благотворителей. Теперь там номера удобствами, в этом же здании будут оборудованы духовно-просветительский центр, музей современной иконы, иконописная мастерская, конференц-зал, певческая школа. Номера в гостинице будут для людей с разным достатком, отметил игумен.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера.
Фото: МОНАСТЫРИ/ ВК
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