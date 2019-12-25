Просветительский центр и гостиница откроются на Валааме в сентябре

Зимняя гостиница была отремонтирована на средства благотворителей.

Обновленную "Зимнюю гостиницу" и духовно-просветительский центр откроют на Валааме в сентябре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на игумена Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископа Троицкого Панкратия.

Зимняя гостиница была отремонтирована на средства благотворителей. Теперь там номера удобствами, в этом же здании будут оборудованы духовно-просветительский центр, музей современной иконы, иконописная мастерская, конференц-зал, певческая школа. Номера в гостинице будут для людей с разным достатком, отметил игумен.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера.

Фото: МОНАСТЫРИ/ ВК