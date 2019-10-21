Гостиница "Выборг" отметила 90 лет гостеприимства

В гостинице "Выборг" прошло мероприятие, посвященное 90-летию со дня ее основания. Это старейшая из действующих гостиниц нашего города, построенная известным финским архитектором Уно Ульбергом и является одним из памятников архитектуры.

На момент открытия существовало много гостиниц, порядка 70. У гостиницы "Выборг" есть особенность, это единственное предприятие по приему туристов, которое строилось изначально как гостиница и до сих пор сохранила свое направление.

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит Выборг", автор книги "История гостиниц"

Все здание было спроектировано архитектором как коммерческое и построено за счет газеты "Каръяла". Здесь в Карельском дворце, архитектор предусмотрел три этажа под гостиницу и ресторан. После войны гостиница, занимавшая теперь все здание, открылась в первый день сентября 1945 года.

Наша сильная сторона - это наши стены. Они помогают и мы чувствуем отдачу от этих стен. Точно также как мы любим гостиницу, гостиница любит нас.

Игорь Демкин, генеральный директор ГК "Выборг"

В честь юбилейной даты были выпущены памятные медали, которые вручили каждому гостю.

И.о. главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович поздравил директора гостиницы Игоря Демкина и обслуживающий персонал и вручил благодарственные грамоты.

Туристы с удовольствием посещают наш город, и возвращаются благодаря гостеприимству и тому сервису услуг, которые вы предоставляете.

Владимир Рошкович, и.о. главы администрации Выборгского района

Видео:Piter.tv