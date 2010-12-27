Россияне будут отдыхать на новогодние праздники только четыре дня

Госдума рассмотрит предложение о сокращении выходных дней на Новый год.

Представители коммунистической партии предложили законопроект, согласно которому россияне смогут отдохнуть в новогодние праздники лишь четыре дня. В ближайшее время инициативу рассмотрим Государственная дума.

По новому предложению, выходными будут только 31 декабря и 1,2,3 января. С 4 числа работающему населению придется начинать трудовые будни. Однако, депутаты не хотят быть слишком суровы к населению. Взамен отказа от нескольких дней праздников, они предлагают ввести в календарь новые выходные. В честь присоединения Крыма (18 марта) и Дня революции 1917 года (7 ноября). Партия надеется, что другие представители власти одобрят данную альтернативу.

Коммунисты объяснили нововведение большим количеством обращений от россиян, которые просят сократить “нерабочие” дни на новогодние праздники, так как они влияют на количество зарплаты в начале января.

Председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов отметил, что предложение вряд ли найдет отклик у профильного комитета.