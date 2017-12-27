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Госдума поддержала продажу петербургских помещений финскому правительству
Сегодня, 11:56
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Shdaria
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Госдума поддержала продажу петербургских помещений финскому правительству

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В Петербурге продадут петербургские помещения финнам.

Государственная дума утвердила межправительственное соглашение о продаже правительству Финляндии помещений в Северной столице. Это касается помещений, площадью 4 515,3 квадратных метров в доме, где в 1890-1918 годах жил экономист Н.Ф. Даниэльсон. 
 
По документу, Финляндия обязуется выполнять в отношении помещений требования по сохранению, содержанию, использованию и обеспечению доступа к объекту. В договоре купли-продажи определены порядок и условия выполнения этих требований. Также, средства от продажи помещений в размере 508, 1 млн рублей пойдут в федеральный бюджет.
 
Фото: google maps
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Теги: новости петербург , новости спб , продажа финскому правительству помещений
Категории: Новости СПб Лента новостей

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