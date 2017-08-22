Горсуд назвал завышенными требования Ространснадзора к метро Петербурга

Требования Ространснадзора к петербургскому метрополитену в сфере безопасности признали завышенными. Несмотря на объяснения со стороны проверяющей организации.

Петербургский городской суд встал на сторону метро в его споре с Ространснадзором. Требования по безопасности к подземке признали завышенными. Спорт между ГУПом и надзорным органом рассматривали во вторник, 22 августа. Конфликт возник из-за результата проверки всех станций после апрельской трагедии.

Представители метрополитена обжаловали выписанные им штрафы. Сначала вопрос рассматривали в Ленинском районном суде. Подземка уверяла суд, что Ространснадзор опирался на постановление правительства, которое вышло 14 апреля. В то время как проверку завершили 28 апреля. За такой короткий срок метро не успело соблюсти все требования.

Однако Ространснадзор парировал тем, что проверку проводили на основе приказа Минтранса, который был предшественником принятого в апреле. У подземки было два года на то, чтобы оценить уязвимость и разработать план реализации мер безопасности, а также внедрить его. Срок на это был до 2015-2016 годов.

Несмотря на разъяснения со стороны проверяющих, горсуд встал на сторону метро. Дело о споре ГУПа и Ространснадзора направили на пересмотр.