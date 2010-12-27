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Суд признал законным отказ Смольного в согласовании митинга Навального
Сегодня, 16:15
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nadiputintseva
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Суд признал законным отказ Смольного в согласовании митинга Навального

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Суд отменил апелляционное решение.

Санкт-Петербургский суд признал законным отказ властей города в согласовании митинга в поддержку Алексея Навального 7 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Ранее с жалобой в суд обратилась бывшая координатор штаба Навального Полина Костылева, которой в первый раз отказали в удовлетворении иска, но ей удалось обжаловать это решение. В результате, суд признал отказ в согласовании акции незаконным.

За обжалованием в суд обратились городские власти. После этого апелляционное определение было отменено и отказ в согласовании митинга признали законным.

В результате все-таки устроенного митинга, было задержано 38 человек. 

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Теги: алексей навальный , митинг 7 октября , новости спб , суд
Категории: Новости СПб

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