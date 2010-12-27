Бывшему депутату ЗакСа дали смягчающий срок за взятку в особо крупном размере

Вячеслав Натяг уже сейчас сможет подать на условно-досрочное освобождение.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменений приговор бывшему депутату Законодательного Собрания Вячеславу Нотягову. Подсудимому назначили вместо положенных по статье 8-ми лет, всего лишь три, с правом на условно-досрочное освобождение.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, 8 мая в Горсуде были рассмотрены мнения как защиты, так и обвинителя. Сам Нотяг в получении взятки размером в 1,2 млн не сознался, отрицая свою причастность к этому. Прокуратура же потребовала увеличить срок по статье 290 УК РФ, так как согласно ней минимальная санкция составляет восемь лет в колонии строгого режима.

Апелляционная жалоба осталось без удовлетворения. Таким образом Вячеслава Нотягова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строго режима с уплатой штрафа в размере 1 млн рублей. Поскольку осужденный провел два года под домашним арестом, согласно Уголовному кодексу, после двух третей срока он может подать на условно-досрочное освобождение.

Напомним, что экс-депутата задержали весной 2016 года за получение взятки от представителя компании "Воин-В" Олега Глушенко. Он застраивал юго-западную часть Петербурга. По версии следствия, Нотяг за внушительную сумму предупреждал бизнесмена о предстоящих проверках и рассказывал ему о планах правительства.