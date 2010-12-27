Горожане возложили цветы у стен Петропавловской крепости в память о жертвах "красного террора"

Церемония прошла у стены Головкина бастиона. Несколько лет назад здесь обнаружили массовые захоронения.

В среду, 5 сентября, у стены Головкина бастиона Петропавловской крепости горожане почтили память жертв "красного террора". Сообщает пресс-служба администрации Петроградского района.

Церемония возложения цветов началась в полдень, около сотни горожан принесли гвоздики к месту массового захоронения жертв.

Напомним, что ранее на территории Петропавловской крепости обнаружили останки 190 человек. Возраст растрелянных, по данным экспертов, варьируется от 16 до 60 лет.

После многочисленных анализов останков выяснилось, что среди репрессированных был помощник обер-секретаря Сената Юрий Андреевич Бетулинский, комендант Севастопольской крепости, контр-адмирал Михаил Михайлович Веселкин, а также врач Балтийского флота Владимир Павлович Ковалевский.

Красный террор - это карательные меры, которые создали большевики в ходе Гражданской войны в России (1917—1923). Чаще всего такой метод употреблялся для устрашения антибольшевистских сил.

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