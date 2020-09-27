Горожане собрались обнять участок леса у Пулковского парка

Неравнодушные местные жители символически встали у зеленой зоны, отданной под застройку.

В воскресенье, 27 сентября, горожане проводят акцию, посвященную сохранению зеленой территории в Московском районе. Несколько десятков человек собрались, чтобы "обнять" участок леса у Пулковского парка, которому грозит застройка. Петербуржцы недовольны стремительным сокращением зеленых зон в их районе, к наличию которых они привыкли.

Все, что происходило на и над местом акции, заснял мобильный корреспондент Piter.tv.

Ранее стало известно, какая застройка грозит участку Пулковского парка в Петербурге, на вырубку зеленой зоны у которого обратили внимание активисты движения "Красивый Петербург".

В середине августа в редакцию Piter.tv обратилась группа горожан, обеспокоенная вырубкой леса в Московском районе. Оказалось, что под вырубку пошли деревья на участке, находящимся рядом с Пулковским парком. Вместо деревьев здесь планируют возвести спортивный комплекс, рядом – ЗАГС и этно-ремесленный комплекс.

Неравнодушные горожане рассказали Piter.tv, что недовольны тем, что их мнение по реконструкции парка никто не спросил. Жители создали петицию против вырубки деревьев и собрали более 2000 подписей онлайн, а также порядка тысячи – оффлайн.

Piter.tv отправил запросы в несколько инстанций и получил ответы от комитета по благоустройству Петербурга и администрации Московского района города.

Заместитель главы администрации Московского района Екатерина Кутыева рассказала, что участки, о которых идет речь, не только не являются территорией Пулковского парка, но и не относятся к территориям зеленых насаждений общего пользования. В обязательства подрядчиков включено озеленение территории в рамках благоустройства.

В комитете по благоустройству аналогично указали, что земельный участок, предоставленный в аренду Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома", не входит в границы Пулковского парка, включенного в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения.

Видео: Piter.tv