Стали известны новые подробности вырубки участка леса у Пулковского парка

Местные жители требуют отменить планы по застройке зеленой зоны.

Стало известно, какая застройка грозит участку Пулковского парка в Петербурге, на вырубку зеленой зоны у которого обратили внимание активисты движения "Красивый Петербург". Подробности 4 сентября приводит портал "Фонтанка.Ру".

Вырубку деревьев ведет ООО "Межрегионгаз Технологии" по заказу Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома". Строительство будущего спорткомплекса ведется на участке 1 Московского шоссе, северо-западнее дома № 5. Двухэтажный детский спорткомплекс с гимнастическим залом должен появиться к декабрю 2023 года, общая площадь земельного надела составляет 8,7 тысяч квадратных метров, само здание займет 1,6 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что согласно стратегии развития территории Московского района здесь может появиться новое здание ЗАГС с площадью помещений 587 квадратных метров. Итоги конкурса проектирования еще не подведены.

Планируемое появление этно-ремесленного комплекса также подтверждается. Будущих посетителей ждут студии декоративно-прикладного творчества, посвященные ручному и ремесленному труду, а также мастерские, оснащенные необходимым оборудованием и инфраструктурой. Объект должен войти в сеть тематических парков развлечений, создать которые планируется до 2026 года. Разработчики проекта – комитет по инвестициям и ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс" — российский филиал международной консалтинговой компании McKinsey&Company.

Напомним, в середине августа в редакцию Piter.tv обратилась группа горожан, обеспокоенная вырубкой леса в Московском районе. Оказалось, что под вырубку пошли деревья на участке, находящимся рядом с Пулковским парком. Вместо деревьев здесь планируют возвести спортивный комплекс, рядом – ЗАГС и этно-ремесленный комплекс.

Неравнодушные горожане рассказали Piter.tv, что недовольны тем, что их мнение по реконструкции парка никто не спросил. Жители создали петицию против вырубки деревьев и собрали более 2000 подписей онлайн, а также порядка тысячи – оффлайн.

Piter.tv отправил запросы в несколько инстанций и получил ответы от комитета по благоустройству Петербурга и администрации Московского района города.

Заместитель главы администрации Московского района Екатерина Кутыева рассказала, что участки, о которых идет речь, не только не являются территорией Пулковского парка, но и не относятся к территориям зеленых насаждений общего пользования. В обязательства подрядчиков включено озеленение территории в рамках благоустройства.

В комитете по благоустройству аналогично указали, что земельный участок, предоставленный в аренду Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома", не входит в границы Пулковского парка, включенного в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения.

Фото: Piter.tv