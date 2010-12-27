Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку кандидата в губернаторы Петербурга Беглова

Сбор подписей в поддержку кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова проходит в торговых центрах и на станциях городского метрополитена с 1 июня.

Александр Беглов идет на выборы как самовыдвиженец, и поэтому ему необходимо собрать подписи в свою поддержку от простых горожан. Так, в течение месяца за Беглова должны подписаться более 76 тысяч человек.

Чтобы подпись была зачтена, от жителей Петербурга требуется не только автограф, но и его паспортные данные. Отмечается, что петербуржцы активно общаются с активистами и ставят подписи за Беглова.

В центре Северной столицы молодые люди в брендированной одежде собирают подписи в поддержку кандидата.

Так, на станции "Гостиный двор" активист ведет сбор подписей с 16 часов. Валерия отмечает, что ей нравится такая работа, тем более, что она сама поддерживает Александра Беглова.

Активистка Анна отметила, что поначалу было работать тяжело – слишком много было работы и контактов с людьми. Но, несмотря на это, работа ей се равно нравится. Помимо сбора подписей, девушка информирует петербуржцев о работе и планах Беглова.

За сбором подписей можно следить по постам в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram. Отметим, что в некоторых случаях у стоек в поддержку Александра Беглова горожане делают селфи и постят отзывы о работе врио губернатора.

Напомним, что с 24 июня Александр Беглов открывает приемную, где горожане могут поделиться своими предложениями, пожеланиям и задать вопросы врио губернатора Петербурга.