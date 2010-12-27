Городской фестиваль хендмейда

Ярмарка хендмейда - это маркет с большим выбором вещей ручной работы. На нем вы можете посмотреть и приобрести украшения, одежду, предметы декора, аксессуары. Также на фестивале будут ведущие мастера и дизайнеры Петербурга и других городов. У посетителей будет пообщаться с ними и узнать историю создания этих вещей, источники вдохновения и т.д. Помимо маркета организаторы подготовили для гостей мастер-классы и музыкальную программу.
Дата: 29-30 июня
Место: Бертгольд Центр, Гражданская ул.13
Цена: бесплатно
Фото: vk.com/evnthandmade
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