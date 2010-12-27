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Городской фестиваль хендмейда
Сегодня, 12:00
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nadezhda_sib

Городской фестиваль хендмейда

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Место, где соберутся лучшие мастера ручной работы.

Ярмарка хендмейда - это маркет с большим выбором вещей ручной работы. На нем вы можете посмотреть и приобрести украшения, одежду, предметы декора, аксессуары. Также на фестивале будут ведущие мастера и дизайнеры Петербурга и других городов. У посетителей будет пообщаться с ними и узнать историю создания этих вещей, источники вдохновения и т.д. Помимо маркета организаторы подготовили для гостей мастер-классы и музыкальную программу. 


Дата: 29-30 июня

Место: Бертгольд Центр, Гражданская ул.13

Цена: бесплатно

Фото: vk.com/evnthandmade

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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