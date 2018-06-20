Городские открытия: самый милый работник Балтийской таможни - спаниель Тимати

Балтийская таможня - одна из крупнейших таможен России. Именно здесь проходят таможенные операции товаров и транспортных средств морским путем. Мы посетили пассажирский порт и познакомились с самым добродушным его сотрудником.

Сейчас в структуре таможни функционирует 7 таможенных постов: Турухтанный, Кронштадтский, Гавань, Шкиперский, Бронка, Балтийский таможенный пост и Лесной порт.

За 2017 год только Балтийская таможня перечислила в федеральный бюджет пошлин и налогов на 388 миллиардов рублей. А за навигацию 2018 наш пассажирский порт посетило порядка 1500000 человек.

Пассажирская навигация в Санкт-Петербурге традиционно начинается в апреле, а заканчивается в октябре месяце. Пик круизного сезона приходится на летние месяца, когда в сутки таможенное оформление проходит более 15 тысяч человек. Владимир Давыдов, исполняющий обязанности начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни

Скорость пропуска пассажиров лайнера через Шкиперский пост составляет 1,5-2 часа. В среднем здесь оформляют около 2 тысяч пассажиров в день.

Всего в 2017 году должностными лицами шкиперского таможенного поста осуществлены таможенные процедуры в отношении 350 круизных лайнеров и 81 парома. Навигация 2018 года подходит к завершению и на настоящий момент судозаходы осуществили 372 круизных лайнера и 73 парома. Наш пассажирский порт посетило порядка 1 500 000 человек. Владимир Давыдов, исполняющий обязанности начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни

В проверке пассажиров активно помогает пес Тимати. Этот добродушный спаниель уже пенсионного возраста, ему 8 лет. Тим вместе с кинологом Екатериной ищет на Шкиперском посту всевозможные наркотические средства. Пса мотивирует на работу не еда, а резиновый шар с веревочкой, которую он мечтает отгрызть.

В прошлом году он прошел аттестацию, грубо говоря, ему продлили срок службы, он достаточно веселый, в процессе своей работы на Балтийской таможне у нас были достаточно такие достаточно обширные задержания по кокаину. Екатерина Кошелева, специалист-кинолог

Самые большие запрещенные грузы, которые за 8 лет работы этот русский-охотничий спаниель находил в багажах, были размерами в 9 и в 21 килограмм.

Кинолог объясняет, что с собаками не только интереснее работать, но еще и надежнее.

Помню, использовали электронный нос, он реагировал на много различных факторов, то есть не было такой достоверности. А собаки есть, если они обучены очень хорошо, они могут 100 процентно сказать, что здесь находится данное вещество, которое мы ищем. Екатерина Кошелева, специалист-кинолог

В 2019 году Тимати отправит домой к кинологу на заслуженный пенсионный отдых. А на его смену придет подрастающее поколение.

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин