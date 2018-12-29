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Городские открытия: Yellow Piano

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Желтое пианино - музыкальный инструмент, возникающий в самых неожиданных местах в мире, вновь материализовался в Петербурге.

Кто стоит за путешествующим пианино? Это новый культурный феномен или просто чей-то розыгрыш? Может ли быть у инструмента фан клуб, - узнаете в новове серии "Городских открытий".

Фото и видео Piter.TV

Теги: yellow piano
Категории: Лента новостей, Городские открытия,

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