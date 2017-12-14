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На Мурманском шоссе сгорел грузовик Volvo

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Мурманское шоссе остановилась из-за вспыхнувшего на обочине грузовика.

14 декабря на Мурманском шоссе было затруднено движение из за того, что на обочине полыхал большой грузовик Volvo, сообщили очевидцы.

На Мурманском шоссе сгорел грузовик Volvo

Инцидент произошел около 15:30 часов по неустановленным обстоятельствам. Кабина большегруза выгорела полностью. На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. Чтобы потушить авто, пожарным пришлось оградить одну полосу движения.

 Во время ликвидации огня на шоссе образовался большой затор, который по данным продолжался больше получаса.

На Мурманском шоссе сгорел грузовик Volvo

На данный момент Volvo потушили. О состоянии водителя не сообщается.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Категории: Происшествия Новости СПб

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