На Мурманском шоссе сгорел грузовик Volvo

Мурманское шоссе остановилась из-за вспыхнувшего на обочине грузовика.

14 декабря на Мурманском шоссе было затруднено движение из за того, что на обочине полыхал большой грузовик Volvo, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около 15:30 часов по неустановленным обстоятельствам. Кабина большегруза выгорела полностью. На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. Чтобы потушить авто, пожарным пришлось оградить одну полосу движения.

Во время ликвидации огня на шоссе образовался большой затор, который по данным продолжался больше получаса.

На данный момент Volvo потушили. О состоянии водителя не сообщается.

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