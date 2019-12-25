Гореловский путепровод полностью откроется для движения в ночь на 31 июля

Реконструкция переправы полностью завершена.

В ночь с 30 на 31 июля дорожники откроют полноценное движение по Гореловскому путепроводу. Как сообщили в КРТИ, работы по реконструкции переправы, которые длились три года, завершены, на участке заканчивают благоустройство и окраску железобетонных опор.

Отмечается, что запуск движения по шести полосам путепровода улучшит транспортную ситуацию в Красносельском районе. Протяженность самого путепровода составляет чуть больше 50 метров, а автомобильным подходам выделено почти полкилометра.

За время реконструкции дорогу расширили с двух полос до шести, сначала полностью демонтировав существующий путепровод и проложив на его месте новый и широкий. Работы на Гореловском путепроводе, проводимые ООО "СК "Орион плюс", вошли в один из этапов масштабной реконструкции трассы "Нарва" на территории Петербурга. В работы вложили 415,88 млн рублей.

Тем временем, путепровод в Курортном районе появится лишь "на бумаге".

Фото: Google-карты