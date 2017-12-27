Гордон снялась с президентских выборов. Неделю назад она обещала петербуржцам бороться до конца

Официальный представитель Екатерины Гордон заявил, что женщина-кандидат снялась с участия в президентских выборах. Канал Piter.TV публикует интервью с Екатериной Гордон недельной давности. В нем она говорит о желании бороться.

Екатерина Гордон не продолжит участие в кампании по выборам президента РФ. И это при том, что накануне она собрала необходимые 100 000 подписей, и была зарегистрирована в ЦИК РФ. Об отказе журналистки и правозащитника от участия в президентской кампании заявил ее пресс-секретарь Олег Цуриков. В Центризбиркоме решение Кати Гордон назвали нелогичным и заявили, что еще не получали официального заявления от женщины-политика.

Отметим, что 20 января Екатерина Гордон встречалась со своими сторонниками в Санкт-Петербурге. Канал Piter.TV снимал это мероприятие. Тогда журналистка заявила, что собирается бороться до конца. Она несколько раз акцентировала внимание на серьезных намерениях в ходе президентской кампании. Канал Piter.TV публикует фрагмент интервью с Екатериной Гордон. В нем она открыто говорит о своих политических амбициях и обещает "попасть во власть".

Я иду во власть. Это долгий путь. Вне зависимости от результатов выборов, я точно буду во власти, я буду делать все то, о чем говорю сейчас. На мой взгляд, наш народ не защищен. Только объединяясь, только делая дело вместе мы сможем побороться за свои права и лучшее будущее для России. Я заходила в эту кампанию, говоря о правах женщин и детей, поскольку это основной вид моей деятельности. Но, в определенный момент, я назвала и главные постулаты моей кампании. Это забытые статьи Конституции. 3 статья, которая говорит, что власть принадлежит народу, а мы об этом забыли. Это 7 статья, которая говорит, что мы - социальное государство, и все государство должно работать на то, чтобы мы жили хорошо. А это не исполняется. И 10-я статья говорит о разделении власти на три ветви. В ней ничего не сказано о президентской. Эта вертикаль, в которой все зависит от одного поста, она приводит к плохим результатам. Когда мне говорят: куда вы лезете? Я отвечаю: вы тоже должны лезть, стараться и работать. Я жду, когда Россия проснется, и мы, как взрослые люди начнем заниматься своим домом. А наш дом - Россия. Екатерина Гордон, экс-кандидат в президенты РФ

Видео: канал Piter.TV