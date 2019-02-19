"Беги или замёрзни"

Забег "Гонки Героев" – экстремальный марафон, который пройдет на трассе горнолыжного курорта "Игора". На данный момент заявки на участие поступили уже от двух тысяч человек. Участники должны будут пробежать чуть менее 7 километров, но это не простая трасса, а трасса с серьезными испытаниями. Команда "Лиги Героев" подготовила 32 препятствия, среди которых будет и фирменный шестиметровый "Эверест". Ждут участников и совсем новые препятствия.

Место: Всесезонный курорт "Игора" (ш. Приозерское, 54-й километр)

Цена: от 4000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Видео: Гонка Героев.Зима/ ВК