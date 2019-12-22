На Украине рассказали о последствиях газового соглашения для украинцев

Новый договор на транзит газа был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оценил значимость пятилетнего контракта на транзит для Украины. Свои мысли он написал в Facebook.

Политик отметил, что подписание договора позволит не поднимать цену на газ этой зимой. Он также добавил, что стоимость тарифа определит регулятор, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями.

Напомним, что новый договор на транзит газа был подписан РФ и Украиной 20 декабря в Минске. Контракт будет подписан на пять лет. Объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.