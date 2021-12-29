Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 63,7%

В четырех регионах страны показатель стал выше 80%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции.

По ее словам, за последние пять суток показатель коллективного иммунитета в стране улучшился и составляет 63,7%. Также Голикова отметила, что в четырех регионах России он стал выше 80%. Речь идет о Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и Чукотском автономном округе.

Ранее Голикова назвала число случаев заражения "омикроном" в России.

Видео: Правительство России