Голикова: в России почти треть смертей приходится на трудоспособный возраст

80 процентов умерших составляют мужчины.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти треть смертей в стране приходится на граждан трудоспособного возраста. Об этом она сказала в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

По словам зампредседателя Правительства, 80 процентов умерших составляют мужчины.

Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста <...> Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она уточнила, что более причиной летального исхода половины умерших являются сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее мы сообщали, что в период с января по июнь 2021-го года смертность превысила рождаемость в Санкт-Петербурге в 1,6 раз. В прошлом году - в 1,3 раза.

Фото: Правительство РФ