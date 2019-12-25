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Голикова: в России почти треть смертей приходится на трудоспособный возраст
Сегодня, 15:07
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Голикова: в России почти треть смертей приходится на трудоспособный возраст

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80 процентов умерших составляют мужчины.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти треть смертей в стране приходится на граждан трудоспособного возраста. Об этом она сказала в ходе пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

По словам зампредседателя Правительства, 80 процентов умерших составляют мужчины.

Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста <...> Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она уточнила, что более причиной летального исхода половины умерших являются сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее мы сообщали, что в период с января по июнь 2021-го года смертность превысила рождаемость в Санкт-Петербурге в 1,6 раз. В прошлом году - в 1,3 раза.

Фото: Правительство РФ

Теги: смертность, татьяна голикова, трудоспособность
Категории: Новости России, Лента новостей,

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