Голикова: Заболеваемость ковидом в России за пять дней выросла на треть

Меньше чем за неделю в России резко увеличилось число заболевания коронавирусом. Об этом во время брифинга 18 июня сказала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Заболеваемость ковидом в России за последние пять дней выросла на треть

Татьяна Голикова.

Напомним, что сегодня в России впервые с февраля за сутки выявили более 17 тысяч заразившихся COVID-19. Общее число заболевших в стране составляет почти 5,3 млн. За время пандемии от инфекции умерло 128 445 россиян.

Фото: администрация президента РФ, скриншот Яндекс

Видео: YouTube / Россия 24