Голикова: Заболеваемость ковидом в России за пять дней выросла на треть

Меньше чем за неделю в России резко увеличилось число заболевания коронавирусом. Об этом во время брифинга 18 июня сказала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Заболеваемость ковидом в России за последние пять дней выросла на треть
Татьяна Голикова.
Напомним, что сегодня в России впервые с февраля за сутки выявили более 17 тысяч заразившихся COVID-19. Общее число заболевших в стране составляет почти 5,3 млн. За время пандемии от инфекции умерло 128 445 россиян.
Фото: администрация президента РФ, скриншот Яндекс
Видео: YouTube / Россия 24
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