Голый мужчина устроил пробежку в Калининском районе

Причина такого поступка осталась в тайне.

Днем 6 апреля жители Калининского района заметили голого мужчину, который бежал по проезжей части. Об этом петербуржцы рассказали в соцсетях.

Странная ситуация произошла на Киришской улице. Причина поступка мужчины неизвестна.

По словам местных жителей, мужчина и ранее совершал странные поступки. Так, в феврале его выехала забирать скорая помощь. В это время мужчина сидел на асфальте со спущенными штанами и что-то выкрикивал. Интернет-пользователи предполагают, что мужчина психически неуравновешен.

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