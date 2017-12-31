Голый мужчина прошелся по Норильску и спел песню про Ямайку

Пьяный певец в семейных трусах из Норильска стал звездой Сети.

Всю Россию шокировал поступок пьяного жителя Норильска. Нетрезвый мужчина прошелся по городу в одних семейных трусах, несмотря на метровые сугробы и настоящий мороз. Видео его прогулки под песню "Ямайка" уже появилось в Сети. Первым странный ролик опубликовала группа "Типичный Норильск" в социальной сети "ВКонтакте".

Авторы видео сообщили, что сняли голого россиянина в одних трусах у небольшого магазина. Судя по всему, он решил сбегать туда за продуктами или алкоголем. Внешний вид никсколько не смущал самого голыша, более того, он улыбался прохожим и громко пел песню "Ямайка". Голос пьянчуги дрожал и срывался, но он шел по снегу достаточно уверенно. Через несколько минут зимний нудист скрылся в ближайших дворах: в комментариях норильчане выразили надежду, что герой видео там и проживает. В противном случае ему вряд ли удастся добраться до жилья целым и невредимым.

Видео: Типичный Норильск, ВК