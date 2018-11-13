Гоген Солнцев: личная жизнь, карьера, Instagram

Имя Гогена Солнцева периодически возникает не откуда и уходит в никуда. На этот раз он снова пришел со своей пожилой женой Екатериной Терешкович на телепрограмму, где она приревновала его к своей собственной дочери. Да приревновала так, что выбила ей зуб. В связи с этим Piter.TV рассказывает, кто же такой Гоген Солнцев и чем он так популярен.

Кто такой Гоген Солнцев?

Гоген Солнцев, которого на самом деле зовут Илья Кравцов, родился в 1980 году. Его мать – учительница, отец – сотрудник греческого посольства. Как объясняет сам Солнцев, он взял себе псевдоним "Гоген" после сна, где он рисовал картину. Тогда он поверил в реинкарнацию и решил, что является реинкарнацией французского художника и скульптора Поля Гогена.

По словам самого Гогена, в детстве родители перевезли его в Финляндию, после получения аттестата зрелости он окончил курсы сетевого маркетинга, продавал косметику, театральные билеты, даже побывал грузчиком и сам шил костюмы для театров. В итоге, в 2008 году он окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС и еще позднее Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы.

Как Гоген Солнцев стал известен широкой массе?

Впервые Солнцев начал появляться на телевидении в программах программах "До 16 и старше", "Дело техники", "Кактус и компания", "Щас спою", "Круголя". Гоген даже пытался быть певцом и одним из таких скандальных выступлений стало его появление на "Минуте Славы" вместе с группой пожилых женщин "Бабушки-Респект". Жюри отнеслись критично и к вокалу, и к выступлению в целом.

После передачи Андрея Малахова он и вовсе стал мемом "Адвокат!".

В общем, Гоген Солнцев периодически становится известен благодаря дракам в кафе с официанткой, с консультантом магазина нижнего белья, в телешоу и т.д.

Знакомство Гогена Солнцева с Екатериной Терешкович

Она увидела его на одной театральной вечеринке в Москве, тогда их познакомил общий приятель, но к роману это не привело. Через два года Екатерина сама позвонила Гогену и попросила посодействовать развитию ее театральной карьеры. И вот 12 апреля 2018 года пара поженилась, на свадьбе было больше журналистов, чем гостей. После "молодые" полетели на кипр. Дочь Екатерины свадьбу не одобрила, мама Гогена перенесла инсульт.

Фото: solntcev/ Instagram; Youtube