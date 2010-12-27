Годовалый малыш с улицы Валерия Гаврилина получил ожоги и увечья

В деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.

В понедельник, 20 августа, в Детскую больницу №5 имени Филатова поступил годовалый мальчик с тяжелыми увечьями и ожогами. Об этом сообщет АН "Оперативное прbкрытие".

Из жилого дома по улице Валерия Гаврилина около часа дня врачи увезли малыша с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибами мягких тканей лица, шеи и термическими ожогами тела.

Ребенок находится в тяжелом состоянии. В понедельник, в 18:15 медики сообщили о случае в 49-е отделение полиции. Сотрудники начали выяснять детали произошедшего

Вчера мы сообщали, что годовалый малыш напился жидкости для розжига.

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