В Купчине полуторагодовалый мальчик выпил средство для удаления жира

Полуторагодовалый ребенок получил травмы в Купчине, случайно выпив средства для удаления жира. Мальчик находится в больнице.

Около девяти часов вечера в Детскую больницу №5 имени Филатова привезли мальчика 2016 года рождения. У полуторагодовалого мальчика были серьезные химические ожоги носоглотки и отек гортани. Ребенка забрали из квартиры на Малой Балканской улице.

Родители ребенка объяснили, как малыш получил травмы, сообщает АН "Оперативное прикрытие". По их словам, мальчик случайно глотнул жидкость для удаления жира с поверхностей.

Семья пострадавшего раньше в поле зрения органов опеки и полиции не попадала. Устанавливаются подробности инцидента. Врачи оказывают малышу необходимую помощь.