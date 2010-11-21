Глеб Самойлов сорвал собственное выступление

На сцену его вывели под руки, потому что музыкант не мог стоят сам.

Экс-солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов сорвал во Владимирской области собственной выступление. Информация об этом появилась в телеграм-канале издания "Подъем".

В сообщении говорится, что музыкант не мог стоять на ногах и поэтому его вывели на сцену под руки. Глеб Самойлов попытался спеть, но речь была нечленораздельной. В результате солиста увели со сцены.

Представители Глеба Самойлова инцидент пока не комментировали.

Напомним, что в прошлом году экс-солист рок-группы попал в больницу из-за обострения панкреатита. Из-за этого онлайн-концерт отменили.

Видео: Telegram / Подъем