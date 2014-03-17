Главврача больницы во Владикавказе задержали после гибели девяти пациентов

Следователи считают, что главврач не оказал услуг, отвечающих требованиям безопасности.

Правоохранительные органы задержали главврача владикавказской больницы, где накануне скончались девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления (СК) по Северной Осетии-Алании.

Во вторник, 10 августа, следственный комитет пришел к 58-летнему медику, который обвиняется в халатном отношении к пациентам, повлекшим за собой смерть (238 УК РФ). Сейчас правоохранители настаивают на его аресте. Максимальное наказание по статье составляет 10 лет лишения свободы.

Следственный комитет считает, что 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы. В этот момент несколько пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ. В результате умерли девять больных, находившихся в реанимационном отделении.

Врио главы республики Сергей Меняйло заявил, что в медучреждении произошел прорыв трубы под землей. По словам чиновника, линия подачи кислорода была переключена на резервные емкости.

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Фото: Piter.TV