Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина уходит на пенсию

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина приняла решение уйти на пенсию. Последним рабочим днём руководителя станет 26 сентября. Об этом сообщил источник КП-Петербург. 25 сентября в учреждение прибудут представители комитета по здравоохранению, чтобы поздравить Бахолдину с днём рождения, а на собрании коллектива официально объявят о её уходе.
27 сентября Марине Бахолдиной исполнится 69 лет. После её ухода обязанности руководителя Покровской больницы временно будет исполнять заместитель Геннадий Накопия. Бахолдина возглавляет больницу с ноября 2007 года — почти 19 лет. До этого она работала врачом-неврологом и заместителем главного врача в нескольких медицинских учреждениях Петербурга.
В 2020 году Марине Бахолдиной присвоили звание Героя Труда Российской Федерации за особые заслуги и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно законодательству, предельный возраст для руководителей государственных медицинских учреждений составляет 65 лет, однако по соглашению с коллективом срок пребывания на должности может быть продлён до 70 лет. Бахолдина приблизилась к этому пределу, и её уход на пенсию стал закономерным решением.
Фото: КП-Петербург/Олег Золото
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