Главу турфирмы осудили по делу о выселении детей из турецкого отеля

Вугар Алакбаров признан виновным.

Судебная инстанция на территории российской столицы приговорила к пяти годам заключения в колонии общего режима директора ООО "Колибри-Тур МСК" Вугара Алакбарова. Мужчина признан виновным по уголовному делу о мошенничестве и выселении детей из отеля в Турции. Соответствующее заявление сделали сотрудники прокуратуры по столице. Известно, что фигурант расследования был взят под стражу в зале слушаний. Мужчина совершил 40 эпизодов мошенничества и предоставлении небезопасных услуг клиентам.

Напомним, что в августе 2023 года российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей. Причиной такого решения стало то, что туроператор не оплатил проживание постояльцев. Сотрудники Минэкономразвития указали на то, что фирма "Колибри-Тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров. Это означает, что компания не обладала правом вывозить организованные группы путешественников за границу. В Следственном комитете отметили, что в период с с 1 июня по 6 августа представители "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." не оплатили проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В результате несовершеннолетние ночью были выселены из номеров. Прокуратура полагает, что Алакбаров знал, что его фирмы не являются туроператорами и не обладают законными основаниями по реализации туров, а сведения о них не внесены в ЕФР. Однако предприниматель продолжил заниматься турбизнесом в нарушении требований российского законодательства. Общий ущерб от его работы превысил 3,9 миллиона рублей.

В Ленобласти курьер мошенников получил 4 года лишения свободы.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы