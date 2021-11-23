Главный тренер "Шерифа" Вернидуб заявил, что не будет работать в России

Украинский специалист добавил, что не рассматривает такой вариант с 2014 года.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что не собирается работать в России. Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Украинский специалист возглавляет клуб из Тирасполя, с которым вышел в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/22. В четырех матчах "Шериф" набрал шесть очков.

Обсуждая планы на будущее, Вернидуб заявил, что может продолжить тренерскую карьеру на Украине. Отвечая на вопрос о вариантах работы в России, специалист заявил, что не рассматривает их с 2014 года.

Это мое право, мой выбор. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что я родился в Украине. Эта страна дала мне все то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. Готов за нее идти до конца. Юрий Вернидуб, главный тренер "Шерифа"

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Видео: YouTube / Nobel