Главный синоптик Петербурга пообещал снежные сугробы

Синоптик города пообещал горожанам много снега в декабре

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что начало зимы в Петербурге будет снежным. Об этом он написал на свой странице в Facebook 16 ноября.

Колесов отметил, что снегопад должен был пройти сегодня, но "что-то пошло не так". Синоптик подбодрил петербуржцев, написав, что декабрь обещает порадовать необычно высоким уровнем снега. Также он извинился перед теми, кто совсем не хочет лицезреть сугробы.

Как мне нравится прогноз высоты снега на начало декабря. Даже если что опять не так, то пусть будет хоть половина. Извините, кто не любит снег. Александр Колесов, синоптик Санкт-Петербурга

Видео: YouTube/ Гриша Вездеход