Главный пристав Петербурга работает последний день

Владимир Гольцмер оставит пост главного пристава Петербурга, сообщает 28 декабря "Фонтанка".
Сегодня чиновник проводит последний день на службе. Гольцмер занял пост руководителя Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу в декабре 2007 года, сменив Артура Парфенчикова, который сейчас является главным приставом России.
За последние десять лет в городе на Неве информационные технологии появлялись прежде, чем их распространяли по стране. Так, при Гольцмере в 2010 году именно в Петербурге впервые появилась информационно-платежная системам "Узнай о своих долгах". Сегодня сервис трансформирован в "Банк данных исполнительных производств".
Также в 2012 – 2013 годах главный пристав смог достигнуть соглашения с кредитными учреждениями. Суд может получать информацию о счетах, ценных бумагах и других активах должников.
Фото: УФССП по Санкт-Петербургу