В Звенигородском сквере установили памятник первому полицейскому Петербурга

В Петербурге установили памятник первому генералу-полицмейстеру в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге на улице Марата открыли памятник первому генералу - полицейскому. Как сообщает "Фонтанка",18 мая в Звенигородском сквере на углу улиц Марата и Звенигородской открыт памятник Антону Мануиловичу Девиеру.

В мероприятии учавствуют представители МВД России, правительства Петербурга, сотрудники регионального ГУ МВД во главе с начальником ведомства генерал-лейтенантом Сергеем Умновым.

Стоит отметить, что в текущем году отмечается юбилей - 300 лет со дня создания российской полиции.

27 мая 1718 года Антон Девиер был назначен первым петербургским генерал-полицмейстером. Он ведал всеми вопросами городского хозяйства. Девиер формально был подчиненнм Сенату и генерал-губернатору Меншикову, но по факту - самому Петру I.

Сначала штат полиции состоял из заместителя генерал-полицмейстера, 4 офицеров и 36 нижних чинов. Новая структура следила за порядком в городе, а также выполняла ряд хозяйственных функций. То есть занималась благоустройством города. Благодаря Девиеру в 1721 году в столице были поставлены первые фонари и скамейки для отдыха. Была организована пожарная служба. Кроме того, полиция обладала полномочиями судебной инстанции и имела возможность назначать наказания по уголовным делам.

Фото: "Фонтанка"