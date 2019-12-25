Главный инженер похитил 260 тысяч рублей по фиктивным договорам о курьерских услугах

Мужчина работал в организации по ремонту и реконструкции железнодорожного пути.

Петербургские транспортные полицейские пресекли мошенничество на 260 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, виновником оказался главный инженер организации по ремонту и реконструкции железнодорожного пути.

Выяснилось, что мужчина вступил в сговор со своей родственницей, решив похитить деньги организации-работодателя. Используя свое служебное положение, злоумышленник заключил с подельницей фиктивные гражданско-правовые договоры на оказание курьерских услуг по доставке документов. Согласно бумагам, деятельность якобы осуществлялась с ноября 2018 по апрель 2019 года, но на деле эта услуга вовсе не требовалась – компания пересылает документы с помощью электронной системы.

Более 260 тысяч рублей, выделенные на основании липовых подписанных актов о выполнении работ, перевели на расчетный счет подельницы инженера. В ходе обысков у злоумышленника изъяли 315 тысяч рублей и поддельные финансовые документы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, инженеру может грозить до шести лет лишения свободы.

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Фото: рixabay