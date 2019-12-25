Церковная больница станет площадкой для внедрения технологий искусственного интеллекта

Больница станет одной из первых площадок, где будет использоваться ИИ.

Центральная клиническая больница святителя Алексия, принадлежащая РПЦ, станет одной из первых площадок, где будут внедрять медицинский искусственный интеллект с использованием российских технологий. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В сообщении говорится, что искусственный интеллект будет использоваться повышения точности диагностики в рентгенологии и патоморфологии. Технология будет использоваться также для мониторинга качества лечения специалистов стационаров и поликлиник.

Стало известно, что в 2020 году больница одна из первых в Москве внедрила в работу нейросетевой алгоритм по распознаванию коронавирусной пневмонии при проведении КТ легких. А в этом году данное направление будет расширено, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Петербурге на ИВЛ находятся 580 пациентов, заболевших коронавирусом. Доля "тяжелых" пациентов в городе составляет 22%.

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