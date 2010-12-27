Главы поселений Выборгского района обсудили мусорные вопросы

В Выборге состоялось очередное совещание главы районной администрации с руководителями городских и сельских поселений. Повесткой дня стали вопросы сбора и вывоза бытового мусора.

На совещании, прошедшем сегодня, глава МО "Выборгский район" Геннадий Орлов и его заместитель Николай Шишкин встретились с главами городов и поселений, входящих в состав муниципального образования. Основной повесткой дня на совещании стали вопросы сбора, сортировки и вывоза бытовых отходов с территории поселений.

С 1 января 2019 года Ленинградская область переходит на новую систему сбора отходов. В связи с этим, уже начиная с апреля, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами определена АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области". Перед поселениями стоит задача, до конца текущего года способствовать заключению договоров между собственниками твердых коммунальных отходов и новым региональным оператором.

Также на совещании был озвучен единый тариф на вывоз мусора, который включает в себя сбор, транспортировку и последующую его утилизацию. Тариф составил 4728 руб. за тонну отходов. Для складирования ТБО как и раньше будут использоваться два полигона: вблизи города Светогорска и рядом с Выборгом.

В ходе совещания главы администраций поселений задали докладчику вопросы, в частности, касающиеся мусора на территории кладбищ, собранного во время проведения субботников, а также несанкционированных свалок.

В конце совещания глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов предложил составить перечень вопросов по работе с региональным оператором и обсудить их на совместном совещании Управления и Роспотребнадзора с представителями районных администраций региона. Заседание состоится 12 сентября в Правительстве Ленинградской области.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"