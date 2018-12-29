Главгосэкспертиза одобрила проект шестой ветки метро до "Полюстровского проспекта-1"

Новой линии метро - быть.

Главгосэкспертиза России одобрило проект продления петербургского метрополитена до станции "Полюстровский проспект-1". По мнению чиновников, инвестиционное обоснование было достаточным для принятия такого решения. Отметим, что строительство будет организовано от "Обводного канала-2". В рамках программы будет создано пять глубоких станций. В длину участок достигнет порядка семи километров в двухпутном исчислении.

Специалисты отмечают, что обновление Красносельско-Калининской линии позволит оптимизировать транспортное сообщение между двумя районами города: юго-западом и северо-востоком.

"Полюстровский проспект-1" станет конечной станцией шестой линии подземки. Кроме нее в Северной столице появятся "Лиговский проспект-2", "Знаменская", "Суворовская-1", "Смольный".

Напомним, что на станции метро "Невский проспект" закрывается на ремонт эскалатор.

Фото: Piter.tv