Главбуха полиции, которая присвоила 27 миллионов рублей, решили оставить под домашним арестом

В Петербурге бывшего главбуха полиции отправили под домашний арест до 22 февраля.

Светлана Бузукина занимала должность главного бухгалтера УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга. Однако в октябре выяснилось, что она использовала свои должностные полномочия, чтобы мошенническим путем присвоить 27 миллионов рублей, которые находились на счетах управления.

Позже Красносельским районным судом Бузукина была арестована и отправлена, на время следствия, в СИЗО. Через некоторое время принятое решение было пересмотрено.

Сегодня, 26 января суд отказался продлевать сроки заключения под стражей. Пресс-служба объедененных судов Петербурга сообщает, что суд учел, что женщина не имеет судимости, постоянно проживает в Петербурге и на ее иждивении находятся несовершеннолетний ребенок-инвалид и мать-инвалид, которым необходим постоянный уход, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, уточняется, что обвиняемая дала признательные показания. В результате чего суд решил изменить меру пресечения и отправить Бузукину под домашний арест до 22 февраля.