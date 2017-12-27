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Главбуха полиции, которая присвоила 27 миллионов рублей, решили оставить под домашним арестом
Вчера, 17:59
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Shdaria
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Главбуха полиции, которая присвоила 27 миллионов рублей, решили оставить под домашним арестом

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В Петербурге бывшего главбуха полиции отправили под домашний арест до 22 февраля.

Светлана Бузукина занимала должность главного бухгалтера УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга. Однако в октябре выяснилось, что она использовала свои должностные полномочия, чтобы мошенническим путем присвоить 27 миллионов рублей, которые находились на счетах управления.

Позже Красносельским районным судом Бузукина была арестована и отправлена, на время следствия, в СИЗО. Через некоторое время принятое решение было пересмотрено.
 
Сегодня, 26 января суд отказался продлевать сроки заключения под стражей. Пресс-служба объедененных судов Петербурга сообщает, что суд учел, что женщина не имеет судимости, постоянно проживает в Петербурге и на ее иждивении находятся несовершеннолетний ребенок-инвалид и мать-инвалид, которым необходим постоянный уход, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 
 
Кроме того, уточняется, что обвиняемая дала признательные показания. В результате чего суд решил изменить меру пресечения и отправить Бузукину под домашний арест до 22 февраля.
Теги: бузукина , главбух , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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