Главбух турфирмы украла 8,6 млн рублей у 74 клиентов

Женщину приговорили к условному сроку, поскольку та раскаялась и начала возмещать причиненный ущерб.

В Петербурге осудили главного бухгалтера турфирмы ООО "Люкс Тревел" Татьяну Макееву. Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина, являясь также и исполнительным директором фирмы, похитила деньги 74 клиентов.

Известно, что женщина незаконно обогатилась на 8,6 млн рублей засчет клиентов, заключивших с компанией договоры на оказание туристических услуг. В суде злоумышленница, признанная виновной в крупном мошенничестве, признала вину, частично возместила причиненный ущерб. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Приговор еще не вступил в законную силу. Подсудимая продолжает возмещать причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что главный инженер похитил 260 тысяч рублей по фиктивным договорам о курьерских услугах.

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