Главаря этнической ОПГ в Петербурге осудили на 13 лет

Подсудимый вместе с подельниками убили 22-летнюю дочь бизнесмена.

Суд Баку вынес обвинительный приговор Мураду Мамедову – главе действовавшей в Петербурге этнической банды. Об этом сообщает Следственный комитет Северной столицы.

В ведомстве напомнили, что уроженец Азербайджана предстал на скамье подсудимых по обвинению в убийстве и иной преступной деятельности. Уточняется, что подсудимый вместе с соотечественниками в 2007 году хотели заставить местного бизнесмена платить им дань в размере 10 тысяч рублей. После отказа они сожгли его "Мерседес", а в апреле 2009 года похитили и убили его 22-летнюю дочь.

Мамедов, имеющий параллельно гражданство РФ, бежал от наказания на родину. Из-за двойного гражданства подсудимый не мог быть экстрадирован в Россию, так как его защищали законы Азербайджана. В связи с этим его лишили российского гражданства, а материалы уголовного дела передали в суд Баку. Судья приговорил Мамедова к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. В отношении остальных членов банды ранее были вынесены обвинительные приговоры судебными инстанциями РФ.

Фото: Piter.TV