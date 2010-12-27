Глава теризбиркома Андрей Пономарев задержан полицией за преступление трехлетней давности

Петербуржца подозревают в мошенничестве в сфере бизнесе.

В Санкт-Петербурге задержан глава территориальной избирательной комиссии Андрей Пономарев. Его считают причастным к мошеннической деятельности. Мужчину доставили в Приморский районный суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает Neva.Today.

Суд продлил срок нахождения Пономарева под стражей на 72 часа. Руководитель теризбиркома под номером три в Кировском районе может иметь отношение к неправомерным действиям в качестве должностного лица. Однако, официального заявления по поводу причин задержания гражданина не было.

Как пишет "Фонтанка", со ссылкой на депутатов, претензии со стороны закона связаны с освоением Пономарева бюджетных средств. Ранее бизнесмен управлял компанией в Москве. По данным следствия, три года назад фирма не выполнила поставленных обязательств.

Фото: Piter.tv

