Выборгский район занимает 2 место по объему реализованной сельхозпродукции в Ленобласти

Глава Выборгского района и глава администрации отчитались перед депутатами.

Глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов выступили с отчетами о работе за год на районном и городском советах депутатов.

Свое выступление Геннадий Орлов начал с результатов финансово-экономической деятельности.

За 2018 год объем промышленной продукции собственного производства вырос на 16%. Выборгский район стабильно занимает 3 строку в рейтинге региона по объему валового продукта. Доля прибыльных организаций в экономике района стабильно превышает 70%.

По объему реализованной сельхозпродукции Выборгский район занимает 2 место из 18 районов Ленинградской области. Выборгские аграрии лидируют в Ленинградской области по ряду показателей. За последние 4 года отмечается устойчивое сохранение этих позиций. Этому содействует в том числе и муниципальная программа по развитию сельского хозяйства. По уровню муниципального финансирования Выборгский район в прошлом году занимал 2 место после Всеволожского, в этом году — 1 место среди 18 районов региона.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства также является одним из приоритетных направлений последних лет. Для этого нормативно установлен ряд преференций, имеется необходимая инфраструктура поддержки. Местные преференции и льготы были установлены администрацией совместно с депутатским корпусом.

На развитие малого и среднего предпринимательства Выборгского района за последние пять было выделено 211 миллионов рублей. Это приносит ощутимые результаты: на территории Выборгского района осуществляют деятельность более 6,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За период с 2015 года количество индивидуальных предпринимателей выросло на 7,3%.

За последние годы уровень инвестиционной привлекательности Выборгского района значительно вырос. На территории муниципального образования реализуется несколько масштабных инвестиционных проектов.

"Социально-экономическое развитие муниципального образования – это комплексный процесс изменений в экономической и социальной сферах. Итоговый результат является показателем совместной работы администрации района, городских и сельских поселений, советов депутатов, бизнес-сообщества и инвесторов, трудовых коллективов, общественных организаций, жителей", - отметил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и поблагодарил за депутатскую деятельность участников совещания.

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин, отметил, что деятельность депутатского корпуса направлена на формирование нормативной базы по решению вопросов местного значения.

В 2018 году в связи с систематическим обновлением федерального, областного законодательства, решением местных актуальных задач районный депутатский корпус работал ежемесячно. Проведено 13 заседаний совета депутатов МО "Выборгский район". Ежеквартально рассматривались отчеты по бюджетным решениям, ведению финансово-хозяйственной деятельности администрации Выборгского района, планированию и исполнению муниципальных программ.

В целях информационной открытости нормотворческой деятельности решения, принятые на заседаниях, публикуются на официальном сайте администрации Выборгского района.

В этот раз депутаты, в связи с изменением Бюджетного кодекса РФ, соответствующие изменения внесли в состав муниципальной программы "Стимулирование экономической активности МО "Выборгский район" ЛО. В новой редакции изложен порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года. Данный документ предусматривает предоставление на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности, из бюджета муниципального образования "Выборгский район" в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка.

Кроме того, депутаты заслушали отчет председателя комитета финансов администрации Выборгского района Александра Болучевского о текущих изменениях бюджета и информацию КУМИГ о внесении изменений в прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО