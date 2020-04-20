СМИ: Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

По предварительной информации, сотрудник полиции мог заразиться на работе.

В Москве от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался Начальник столичной патрульно-постовой службы УВД по Западному округу Игорь Хвенько. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Источник близкий к делу сообщил СМИ, что болезнь полковника протекала тяжело, а в последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ. По предварительной информации, сотрудник полиции мог заразиться на работе.

Отметим, что по данным на 20 апреля России выявлено за все время распространения коронавируса 47 121 случай заражения в 85 регионах. Медики зарегистрировали 405 летальных случаев. От инфекции вылечились 3446 пациентов.