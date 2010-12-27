Глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара уходит из Смольного

Говорится, что чиновник перейдет в Министерство цифрового развития и связи.

Председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара покидает Смольный, сообщила "Фонтанка". Чиновник уходит в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны, а его должность в петербургском правительстве займет Станислав Казарин.

Сообщается, что уход Чамары из городской администрации был решен 19 декабря, но сам чиновник информацию не прокомментировал. В комитете Чамара проработал 19 лет.

Станислав Казарин, который должен стать заменой Чамары в Смольном, ранее работал председателем в департаменте связи Самарской области и покинул этот пост неделю назад.

Ранее мы рассказывали, что Максим Соколов утвержден на пост вице-губернатора Петербурга.

Фото: Денис Чамара / ВКонтакте