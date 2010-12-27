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Глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара уходит из Смольного
Сегодня, 17:06
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himif

Глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара уходит из Смольного

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Говорится, что чиновник перейдет в Министерство цифрового развития и связи.

Председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара покидает Смольный, сообщила "Фонтанка". Чиновник уходит в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны, а его должность в петербургском правительстве займет Станислав Казарин.

Сообщается, что уход Чамары из городской администрации был решен 19 декабря, но сам чиновник информацию не прокомментировал. В комитете Чамара проработал 19 лет.

Станислав Казарин, который должен стать заменой Чамары в Смольном, ранее работал председателем в департаменте связи Самарской области и покинул этот пост неделю назад. 

Ранее мы рассказывали, что Максим Соколов утвержден на пост вице-губернатора Петербурга.

Фото: Денис Чамара / ВКонтакте

Теги: комитет по информатизации, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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