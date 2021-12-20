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Глава делегации РФ в Вене: НАТО должна серьезно подойти к инициативе Москвы по безопасности

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В МИД России пригрозили НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления.

Разъяснение собственной позиции со стороны Москвы вынуждает НАТО серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 24" сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Он напомнил, что Россия готова дать военный ответ, если альянс продолжит наступать на "больные точки страны". По мнению Гаврилова, в НАТО это прекрасно осознают. 

Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России.

Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ Североатлантического альянса от укрепления безопасности заставит Россию создавать контругрозы.

Видео: Youtube / Россия 24

Теги: гарантии безопасности, константин гаврилов, нато
Категории: Лента новостей, Новости России,

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