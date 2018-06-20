Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел прием жителей

Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы управляющих организаций.

В апреле глава администрации Выборгского района провел прием жителей дважды.

Большая часть обращений касалась неудовлетворительной работы управляющих организаций.

В частности, жильцы дома по ул. Промышленной, 2 обратились с жалобами по поводу УК "Северная Столица" и просьбой о переизбрании данной управляющей организации.

С Северной, 8 заявители пришли вместе с муниципальным депутатом Аллой Свищ, чтобы решить вопрос по устранению причин залития канализационной системы в квартире.

Пожилой житель, проживающий на первом этаже дома (ул. Приморской, 27), пришел на прием с просьбой предпринять меры, чтобы автоводители не парковали машины около его окна.

Глава администрации Выборгского района ведет прием вместе с представителями всех профильных комитетов, которые имеют непосредственное отношение к рассмотрению ситуации. Жалобы и обращения жителей рассматриваются с правовой точки зрения, полномочий муниципального образования, проводятся консультации жителей по нормам Жилищного Кодекса РФ для содействия реализации права собственников многоквартирных домов.

В ходе приема ряд поручений был дан комитету по городскому хозяйству, дорожному комитету, отделу по взаимодействию с поселениями муниципального образования Выборгского района.

На прием к главе обращались жители Выборга, Полянского и Первомайского поселений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район ЛО