Оборот организаций Выборгского района приблизился к 150 млрд. рублей

Предприятия Выборгского района добывают около 60% прочих полезных ископаемых и производят более 50% бумаги и бумажных изделий производимых в Ленинградской области.

На очередном заседании совета директоров Выборгского района руководители промышленных предприятий рассматривали показатели промышленного производства по итогам 2018 года.

Председатель комитета экономики и инвестиций администрации Выборгского района Надежда Людвикова сообщила, что Выборгский район вошел в пятерку лидеров по ускоренному темпу роста развития производства.

В объемах промышленного производства Ленинградской области доля Выборгского района составляет около 7%. отметил глава администрации Выборгского района

Оборот организаций всех видов деятельности вырос за последние четыре года в полтора раза и в номинальном объеме приблизился к 150 млрд. руб. В отраслевой структуре района, по оценке, за 2018 год ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем в обороте, являются: промышленность (50%), транспортировка и хранение (23%), оптовая и розничная торговля (14%), сельское и лесное хозяйство (6%).

Предприятия Выборгского района добывают около 60% прочих полезных ископаемых и производят более 50% бумаги и бумажных изделий производимых в Ленинградской области. Доминирующую позицию (более 80%) в промышленности занимают обрабатывающие производства.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов поблагодарил представителей промышленного производства за высокий уровень экономической активности по таким важнейшим экономическим показателям как оборот промышленного производства, инвестиции в основной капитал и ряду других.

В день заседания совета директоров в Выборгском районе состоялось открытие одного из крупных, уникальных инвестиционных проектов, не имеющего аналогов в России, и в Европе: запуск первой отгрузки сжиженного природного газа с завода "Криогаз-Высоцк".

Надежда Людвикова подчеркнула значимость этого события для Выборгского района.

Проект нацелен на реализацию принципиально нового подхода к экспорту российского газа в страны Европы. Он будет поставляться для бункеровки, а также на внутренний рынок для применения на транспорте, в системе жилищно - коммунального хозяйства, газификации удалённых районов Ленобласти, в том числе Выборгского района. Проект завершен в первой стадии. Вторая очередь реализации проекта, которая планируется к 2020-21 гг. сообщила Надежда Людвикова

Представители предприятий, присутствующие на заседании, обсудили текущие показатели крупнейших предприятий Выборгского района и спланировали темы для дальнейшей работы совета директоров Выборгского района.

Отметим, вопросы, которые поднимают выборгские представители бизнеса в течение года, актуальны не только для промышленной сферы, но и для работодателей других отраслей. В частности, в рамках рабочих совещаний в прошлом году рассматривались меры организации деятельности на производстве граждан предпенсионного возраста, возможности и планы работы Центра занятости в Выборге, мероприятия по подготовке к обновлению кадастровых цен для субъектов предпринимательства, законодательные изменения, связанные с переходом на электронные больничные, регистрации малого и среднего бизнеса, содержании дорог в промзоне Выборга, объем мероприятий по благоустройству города и другие.

Традиционно, в первом квартале, Совет директоров Выборгского района обновляет состав участников.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО