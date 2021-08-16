Глава Свердловской области прокомментировал полив улиц перед его приездом

Он удивился такому приему и пошутил, что надо было "ещё и асфальт положить".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивился факту, что власти города Серов перед его приездом одну из улиц. Данную ситуацию он прокомментировал на своей странице в Instagram, обратил внимание телеканал "360".

В опубликованном ролике можно увидеть, как по улице проезжает поливальная машина, а вблизи домов стоят местные жители. Куйвашев отметил, что совершенно случайно узнал о таком решении местных властей.

Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич [Сизиков – глава Серовского городского округа], зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Ранее мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов доставил дрова пенсионерке, пожаловавшейся во время прямой линии российскому президенту Владимиру Путину на отсутствие газа. Местные чиновники пообещали, что газ к участку будет проведен в 2023 году, когда будет завершено строительство трубопровода.

Видео: Instagram/evgenykuyvashev